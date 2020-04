Des start-ups spécialisées dans le secteur de la logistique urbaine, ont bénéficié des sacs isothermes et des kits sanitaires ce vendredi 24 avril 2020, à Conakry, dans le cadre de la luttre contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Il s’agit d’une initiative du Centre du commerce international dans le cadre du programme INTEGRA, financé par l’union européenne.

La pandémie de coronavirus a provoqué l’instauration de l’Etat d’urgence sanitaire en Guinée, décrété par le président de la République. Cet acte a limité les déplacements des citoyens, qui sollicitent pourtant les sociétés de livraison.

Par ailleurs, l’écosystème entrepreneurial guinéen connait une floraison de start-ups spécialisées dans le transport de petit colis, de repas, et d’articles divers, même s’il est affaibli économiquement par la maladie de Covid-19 sur les effectifs et les méthodes de travail.

Six entreprises identifiées ont bénéficié de cet appui. Le geste leur facilitera la distribution de nourritures, médicaments et autres produits à la population de Conakry et d’autres villes de la Guinée, pendant cette dure épreuve provoquée par la pandémie de coronavirus.

« Notre contribution significative à stopper la propagation du virus en Guinée repose sur cette prise d’action adaptée et adaptable à équiper ces starts up dans la livraison en sacs isothermes et en kits sanitaires », a dit Mamadou Bobo Bah, expert en charge des TIC et services de ITC au compte du programme INTEGRA.

Cet appui envers ces start-ups évoluant dans la logistique urbaine et potentiels livreurs constitue une aide en vue de professionnaliser le secteur de la livraison et surtout d’aider les bénéficiaires du programme INTEGRA à s’intégrer dans le marché du travail.

« Cela permettra à nos clients d’avoir des plats plus chauds et sécurisés. Nous allons utiliser ce don comme il le faut à travers les jeunes immigrants que nous avons recrutés dans notre société. C’est une impression de fierté. Nous remercions l’Union européenne à travers l’OIM et ITC pour ce don de kits sanitaires contre le coronavirus », a confié Lancinet Diawara, responsable district d’AFRIDEJ, une société spécialisée dans la restauration.

Ce don est un plus, pour la gestion des business chez N’Fally Kaba, gérant du projet SPEEDEAT: « nous sommes très ravis de recevoir ces équipements fournis par l’OIM et ITC. Cela va nous permettre non seulement de lutter contre cette pandémie de coronavirus puisque les kits sont adaptés pour ça. On les remercie également parce que c’est un plus dans la gestion de notre business. On pourra mieux répondre à la demande. »

Cette mise à disposition des sacs isothermes, kits sanitaires et motos est une initiative complémentaire et conjointe entre l’ITC et l’OIM-Guinée afin de faciliter la réintégration des migrants de retour en Guinée.

« C’est une bonne initiative de nous assister une fois au pays. Nous avons des sentiments de joie surtout dans cette période de Covid-19. C’est des dons qui seront utilisés à bon escient », promet Abdoulaye Bah, migrant de retour.

ITC accompagne et équipe les starts-up spécialisées dans le métier de la livraison, les jeunes entrepreneurs et porteurs de projet dans la logistique Urbaine. Dans un premier temps, une formation de 150 Guinéens (hommes et femmes) sur les bonnes pratiques dans la livraison et l’utilisation des TIC avait été déployée à Conakry et à l’intérieur du pays.