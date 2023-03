Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Alphonse Charles Wright a annoncé, ce samedi 25 mars 2023, sur Horizon FM, l’autorisation de Fodé Oussou Fofana de pouvoir effectuer son voyage médical dès la semaine prochaine.

Le vice-président de l’UFDG Fodé Oussou Fofana et beaucoup d’autres leaders politiques ont été placés sous contrôle judiciaire pour avoir soutenu la manifestation interdite du Fndc. Par la suite, Fodé Oussou Fofana s’est vu empêcher d’aller se faire soigner à l’étranger.

« Dr Fodé Oussou Fofana a demandé la main levée de son contrôle judiciaire pour sortir. Le juge a examiné la demande et lui a accordé une dispense sur son contrôle judiciaire pour des raisons médicales. Son passeport lui a été restitué. Or, la loi dit : lorsque le juge prend cette ordonnance, il ne doit pas remettre le passeport à l’intéressé. Il doit d’abord notifier la décision à toutes les parties, y compris le procureur qui a droit d’appel. L’appel est suspensif de l’ordonnance du juge. Dr Fodé Oussou s’est rendu à l’aéroport de bonne foi. On lui a dit qu’il ne pouvait pas sortir parce que derrière, il y a un appel. Voilà ce qui s’est passé », a tenté de justifier le ministre Wright. Avant d’annoncer que « dès la semaine prochaine, Fodé Oussou Fofana pourra sortir du pays pour aller se faire soigner ».