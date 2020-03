Baisse du prix du carburant: Kassory Fofana prend en compte la préoccupation du CNOSCG

C’est dans un courrier adressé aux ministres du budget et de l’Economie et des Finances, que le premier ministre a attiré l’attention de ces deux responsables sur la baisse observée sur le prix du pétrole sur les marchés internationaux.

Dans ce document en date du 24 mars, Ibrahima Kassory Fofana, demande aux ministres concernés de statuer sur la réduction des prix à la pompe conformément à l’accord de 2015.

Ci dessous le courrier du PM adressé aux Ministres

Messieurs les Ministres, Par courrier daté du 13 mars 2020, sous la référence N 0265/CNOSCG/2020, le Conseil National des Organisations de la socióté civile guinéenne (CNOSCG), a attiré mon attention sur la non répercussion à la pompe de la baisse observée sur les prix du pótrole sur les marchés internationaux.

Comme vous le savez, conformément à l’acocord de 2015, le Gouvermement et les partenaires sociaux se sont entendus sur la mise en place d’un mécanisme de flexibilité du prix du carburant à la pompe en fonction de l’évolution du cours du pétrole sur les marchés intenationaux.

Et, depuis la fin du mois de février 2020, le prix du baril de pétrole est passé autour des cinquante (50) dollars, pour se situer actuellement autour de trente (30) dollars américains.

Nous savons que pour les pays consommateurs comme le notre, les répercussions sur nos achats des fluctuations des prix du baril de pétrole se matérialisent avec un certain délai (au minimum un mois) sur les commandes futures.

Il est essentiel, toutefois, de statuer sur la réduction des prix à la pompe conformément à l’accord susmentionné.

Vouillez agréer, Messieurs les ministres, l’exprossion de ma respectuese considération.