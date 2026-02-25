Une semaine après le début simultané du Ramadan musulman et du Carême chrétien, aucun message officiel du président de la République, Mamadi Doumbouya, n’a été rendu public à l’endroit des fidèles.

Une situation qui intervient alors que le chef de l’État se trouve toujours hors du pays depuis sa participation, le 15 février dernier, au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.

Depuis l’entame des deux périodes de jeûne, aucun message n’a été diffusé à l’endroit des communautés concernées. Habituellement, ces moments de recueillement sont marqués par des appels institutionnels à la solidarité, à la tolérance et à la cohésion sociale.

Sauf erreur de notre part, aucune communication n’a été relayée ni sur les canaux officiels de la présidence de la République ni sur les médias publics, notamment la RTG.

Le démarrage simultané du Ramadan et du Carême est intervenu alors que le chef de l’État avait quitté Conakry le 13 février pour prendre part au sommet de l’Union africaine dans la capitale éthiopienne. À ce jour, aucune information officielle n’a précisé la durée de son séjour ni les étapes éventuelles de son agenda après cette rencontre.

Ce déplacement intervient moins d’un mois après son investiture consécutive à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, marquant l’ouverture de son mandat.

Lors de la campagne électorale, la présence sur le terrain du candidat de la Génération pour la modernité et le développement (GMD) avait été relativement limitée, ce qui avait donné lieu à des commentaires dans l’opinion. Dans ce contexte, l’absence de message à l’occasion du Ramadan et du Carême prolonge l’attente d’une communication officielle de la présidence.

En Guinée, ces périodes de jeûne sont traditionnellement accompagnées de messages institutionnels en faveur du vivre-ensemble et du renforcement des liens entre les différentes communautés religieuses, en raison de leur portée symbolique pour la cohésion nationale.