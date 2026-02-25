L’international guinéen, Serhou Guirassy et son club viennent de vivre un cauchemar sur la pelouse de Atalanta à l’occasion de la manche retour des Barrages de la Ligue des Champions.

Malgré la victoire au match aller, le club de l’attaquant guinéen s’est fait éliminé par les italiens après un succès renversant ce soir, au stade Atleti Azzurri.

Le succès (3-1) au match aller à domicile n’a pas suffit pour Guirassy et les siens de de qualifier en huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles. Le Borussia Dortmund s’est fait renversé par l’Atlanta Bergame (4-1). Avec ce score cumulé de (4-3) sur les deux rencontres, met fin à l’aventure du club de la star guinéenne.

Le meilleur buteur de l’édition précédente quitte la compétition avec un total de 4 buts inscrits avec le BVB.