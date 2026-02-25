Le jeûne ne produirait pas uniquement des effets métaboliques. Il pourrait également avoir un impact sur la sexualité. C’est ce qu’affirme le Pr Abdourahamane N’Diouria Diallo, gastro-entérologue, qui évoque une augmentation de la libido à la fin de la période de jeûne, aussi bien chez l’homme que chez la femme.

« Il a été prouvé qu’à la fin du jeûne, la libido augmente chez l’homme et chez la femme », explique le spécialiste. Selon lui, cette hausse serait liée à une augmentation des hormones sexuelles après la période d’abstinence alimentaire.

D’après le praticien, ce phénomène hormonal pourrait avoir des répercussions directes sur la fertilité au sein du couple. « Cela signifie qu’à la fin du jeûne, la fertilité peut augmenter », précise-t-il, évoquant une stimulation naturelle du désir et de la fonction reproductive.

Le professeur souligne que le jeûne entraîne une série d’adaptations physiologiques au sein de l’organisme. Après l’épuisement du glucose et des réserves de glycogène, le corps mobilise les graisses comme principale source d’énergie. Ce processus métabolique, combiné aux ajustements hormonaux, participerait, selon lui, à un rééquilibrage global de l’organisme.

Au-delà des bénéfices souvent évoqués sur les plans cardiovasculaire et métabolique, le spécialiste met ainsi en lumière une dimension moins abordée : l’impact du jeûne sur la vitalité sexuelle.

Au terme de cet entretien, il a résumé son propos en une formule simple : « Jeûnez et vous aurez la santé », incluant, selon lui, la santé sexuelle.