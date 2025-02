Après avoir annulé l’ordonnance de saisie conservatoire et la restitution des biens, ainsi que la levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’ex-intendant général d’Alpha Condé, la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la chambre spéciale de contrôle de l’instruction, chargée de trancher entre les parties au procès. La partie civile, représentée par l’Agent judiciaire de l’État, estime que la CRIEF ne peut se soustraire à l’obligation de juger cette affaire.

Me Pépé Antoine Lamah, avocat de la partie civile, soutient que la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) doit aller jusqu’au bout de la procédure pour préserver sa crédibilité. “Je suis formel : si ce dossier n’est pas renvoyé devant la chambre de jugement de la CRIEF, alors qu’il contient des charges suffisantes, pour ne pas dire des preuves accablantes, contre M. Kabinet Sylla et le groupe Dioma, autant fermer cette Cour. Ce dossier est étayé par des éléments probants justifiant pleinement un procès. Si cette affaire n’est pas jugée, la CRIEF perdra toute raison d’être.”

Kabinet Sylla, ex-intendant d’Alpha Condé, est poursuivi pour plusieurs infractions, notamment corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d’autorité, blanchiment de capitaux et complicité.