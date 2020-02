Salmana Diallo du CNOSC-DDG: « Nous invitons tous les citoyens à retirer leurs cartes d’électeurs et aller voter »

Le président du Conseil national des Organisateurs de la société civile pour la Démocratie et le développement de la Guinée (CNOSC-DDG) à son tour, a lancé un appel aux citoyens à retirer leurs cartes d’électeurs et se rendre aux urnes le 1er mars pour renouveller le mandat des députés à l’Assemblée nationale.

Salmana Diallo a fait cette invite au cours d’une conférence ce mardi 25 février à la Maison de la Presse. Selon lui, il y a une nécessité d’aller voter pour permettre aux Guinéens d’obtenir une Assemblée nationale composée de députés légitimes et légaux mandatés par le peuple.

« Retirer vos cartes et voter est un droit et devoir du citoyen, ainsi le CNOSC-DDG invite l’ensemble des citoyens d’être en possession de leurs cartes et voter calmement. Retenez que le mandat des députés avait déjà expiré depuis fin 2018, donc l’année 2019 a été une année hors mandat. Ces députés qui parlent aujourd’hui sont illégitimes« .

Parlant de l’apport du CNOSC-DDG pour le bon déroulement des élections, 253 agents ont été déployés sur le territoire: « Nous avions programmé le déploiement de 900 observateurs, une raison de 2 par sous-préfecture mais par manque de moyens, nous n’avons pas pu. Actuellement 250 agents sont déjà dans les différentes préfectures et région du pays, si on reçoit un accompagnateur d’ici dimanche tant mieux, si on en reçoit pas nous allons continuer, on est déjà habitué(…)« ,a-t-il souligné.

Adama Hawa Bah pour Guinee360.com