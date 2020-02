Conakry: lancement de la 1re édition du « Youth et Citizen »

Sous le thème « citoyenneté et gestion de conflits », la structure jeunesse pour l’école et l’emploi (JEUNEEM) a lancé la 1re édition du forum de sensibilisation à l’éducation citoyenne et à l’entreprenariat à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Créer depuis janvier 2019, cette structure uniquement composée de jeunes oeuvrent dans la paix et l’unité nationale.

Sous l’égide du ministère de la citoyenneté et l’unité nationale, ce formun s’étend sur 3 jours et abordera différentes thématiques dont entre autre: une Guinée sans ethnie, échange sur l’entreprenariat. Il sera clôturé par une séance de formation sur la citoyenneté et la gestion de conflits.

Pour Facely Magassouba, président de ladite structure, rendre ce événement annuel est l’une des priorités.

« Faire appel à des érudits religieux et personnalités publiques pour sensibiliser les jeunes à fin que tout un chacun comprenne sa partition et responsabilité pour l’émancipation notre pays est un devoir citoyen, nous sommes tous égaux dans ce pays et qu’aucune ethnie n’est supérieure à l’autre d’où la nécessité du thème ».

Madame Nouncoubassy Camara, directrice nationale adjointe de la citoyenneté encourage et salue cette initiative: « réussir à réunir une centaines de jeunes de tout bord pour parler citoyenneté et jeune model poussera certainement à une prise de conscience et à devenir des citoyens modèles pour les génerations futures ».

Pour l’organisation de cette première édition, la structure n’a bénéficié d’aucune aide financière du ministère mais plutôt des particuliers de bonne foie, selon les organisateurs.

Adama Hawa Bah