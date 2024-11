Le président du parti MoDeL, Aliou Bah, a vivement réagi ce samedi 23 novembre 2024, à l’enlèvement d’Alhassane Diallo, opérateur économique, survenu à Koloma Soloprimo, dans la commune de Ratoma. Pour lui, cet incident illustre la recrudescence de l’insécurité en Guinée et met en évidence l’échec des autorités à assurer la protection des citoyens.

Selon Aliou Bah, l’État guinéen, qui a la responsabilité de protéger la population, se montre défaillant dans l’accomplissement de sa mission régalienne. “L’État, qui a le rôle et la responsabilité de garantir la sécurité de tous ceux qui vivent sur le territoire national, qu’ils soient Guinéens ou pas, devient un mauvais éducateur. Cette insécurité grandissante rend le pays de plus en plus infréquentable”, a-t-il dénoncé.

Du colonel Célestin Bilivogui, enlevé le 8 novembre 2023 et dont le corps a été découvert un an plus tard, à l’ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga, kidnappé le 17 octobre 2024, en passant par les activistes du FNDC, Foniké Mengué et Billo Bah, disparus le 9 juillet 2024, de nombreuses personnalités, connues ou anonymes, ont été victimes de kidnapping. Face à cette recrudescence alarmante, le leader du MoDeL, Aliou Bah, a exprimé son inquiétude, tout en témoignant sa solidarité à la famille d’Alhassane Diallo, enlevé à Soloprimo. Il a également exhorté les autorités guinéennes à intensifier leurs efforts pour retrouver l’opérateur économique et enrayer ce fléau.

“Je profite de l’occasion pour adresser toute la solidarité du quartier à sa famille et exhorter les autorités guinéennes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’il soit retrouvé et que justice soit rendue”, a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que de tels actes criminels n’apportent aucune solution aux problèmes actuels du pays: “Ceux qui en sont responsables doivent savoir que cela ne résoudra pas les problèmes. Seul le dialogue peut permettre d’avancer”.

Cette déclaration d’Aliou Bah s’inscrit dans un contexte marqué par une recrudescence des incidents liés à l’insécurité en Guinée, notamment les kidnappings, les vols et les attaques à main armée. Une telle situation met en évidence l’urgence pour les autorités de prendre des mesures concrètes et efficaces afin d’assurer la sécurité des citoyens et de restaurer la confiance au sein de la population.