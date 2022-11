Le cadre de dialogue inter-guinéen a démarré ce jeudi 24 novembre 2022, à Conakry. Il se déroulera jusqu’au 15 décembre prochain. Selon le programme, les pourparlers s’articulent autour de treize (13) principales thématiques.

Ils sont entre autres:

Le Recensement Général de la Population et de l’Habit (RGPH);

Le Recensement à vocation d’état civil,

L’établissement du fichier électoral;

La mise en place de l’organe de gestion des élections;

L’élaboration de la nouvelle Constitution;

L’organisation du scrutin référendaire;

L’Élaboration des lois organiques et la mise en place des Institutions issues de la Nouvelle Constitution;

L’organisation des élections locales;

L’organisation des élections législatives;

L’organisation des élections Présidentielles;

La problématique de la gestion du droit de manifester;

Le problème de gestion des droits politiques en liens avec le judiciaire;

Le mécanisme suivi et évaluation des conclusions du Dialogue;

Malgré l’absence du troïka composé de l’ANAD, RPG et FNDC-politique, plusieurs autres formations politiques sont déjà sur place notamment, l’UDRG, PADES, le PEDN, etc., les chefs religieux, les présidents coordinations des quatre régions naturelles, les représentants des institutions internationales et les corps diplomatiques.

Nous y reviendrons…