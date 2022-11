Le Premier ministre, en compagnie des trois facilitatrices, a lancé officiellement le cadre du dialogue inclusif ce jeudi 24 novembre 2022. A cette occasion, Bernard Goumou a rassuré que ce dialogue permettra aux acteurs Guinéens à résoudre les problèmes les plus récurrents.

Dr Bernard Goumou dit être conscient des enjeux de ce cadre du dialogue inclusif pour l’avenir du peuple de Guinée, pour de débattre de bonne foi sur le processus de formalisation des institutions afin de doter la république des institutions fortes: « Le président de la transition m’a confié la direction de ce cadre de dialogue, avec pour mission de réunir nos compatriotes autour de la table pour convenir de manière consensuelle et à plus de l’avenir de la République de Guinée.»

Et d’ajouter ceci: « Nous ne devons pas perdre de vue que l’objectif fondamental de cette transition est la rectification institutionnelle et la refondation de l’Etat. Et que celle-ci ne peut être envisagée sans l’implication des grandes composantes que nous représentons.»

D’après le chef du gouvernement de la transition, les participants à ce dialogue auront trois semaines (du 25 novembre au 15 décembre 2022), pour adopter les termes de référence du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen et à travailler sur les treize thématiques retenues. A la fin des travaux, les conclusions ou recommandations issues de ce cadre, constitueront un guide durant toute la transition.

«Rappelons-nous constamment que ce chantier national que nous débutons, nous en sommes les maitres d’œuvre de la nation guinéenne et le maître d’ouvrage. L’édifice qui sortira de ce chantier fera la société que nous voulons mettre en place pour notre génération et surtout pour les générations à venir. Aussi chacun de nous subira la sanction de maître d’ouvrage si l’édifice est retardé pour des considérations économiques ou s’il est fissuré par l’adoption des projets à l’encontre les valeurs démocratiques, germe de la division que notre peuple ne souhaite plus revivre», a-t-il conclu.