RUSAL/FRIGUIA vient encore une fois en aide aux populations impactées par ses activités. Le géant minier russe a offert une enveloppe financière de cent seize millions (116 000 000) de francs guinéens à 16 villages de Fria pour appuyer le développement local. La remise officielle de ce don a eu lieu ce mercredi, 23 novembre 2022, dans les locaux de la préfecture de Fria, en présence du préfet de Fria, le Colonel Alpha Oumar Cissé, du maire de la commune urbaine El hadj Lansana Boffa Camara, du directeur général de RUSAL/FRIGUIA Yuriy Kanafotsky et des bénéficiaires.

La présente assistance financière concerne les villages de Kondékhouré, Katourou III, Adama Sorya, Fokibo, Dotéba, Boudoubaga, Toundédokhodé, Kimbo, Kaléma, Manga Mory, Kontagui, Touba, Kawounda, Videria Amina, Tabossy, Tigué. Elle est destinée à la réalisation de certaines infrastructures de base dans ces localités. Un geste vivement salué par le maire de la commune urbaine de Fria, Elhadj Lansana Boffa Camara.

« C’est avec joie et respect que les conseillers de la commune urbaine de Fria et l’ensemble des sympathisants vous saluent et vous accueillent à l’occasion de la présente cérémonie de remise de cette assistance financière aux 16 villages de la zone de présence de RUSAL. Comme vous le constatez, cette aide a requis de la part de la société RUSAL/FRIGUIA beaucoup de sagesse, de confiance, mais aussi et surtout beaucoup d’engagement pour la mission dont elle est investie, à savoir la coexistence pacifique entre nos populations riveraines et les exploitants miniers. Soyez-en remerciés. Vous me permettrez aussi de remercier et féliciter les cadres de la direction de l’usine pour s’être impliqués dans le processus de ramassage des ordures dans la commune urbaine de Fria. Ce bel accomplissement à n’en pas douter renforce nos relations favorablement bénéfiques », a dit l’autorité communale.

Prenant la parole, le directeur général de RUSAL/FRIGUIA Yuriy Kanafotsky a précisé que cette assistance financière à 16 villages de Fria s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au développement des infrastructures dans les zones de présence de la société RUSAL. Il s’agit, dit-il, d’une action caritative qui vise à favoriser un climat de paix et d’harmonie dans les zones où l’entreprise mène ses activités.

« Les fonds octroyés aujourd’hui par RUSAL sont un geste de bonne volonté de la part de la société visant à développer la région. Je tiens à souligner que cette action est une initiative caritative de l’entreprise au-delà des obligations que RUSAL, en tant qu’investisseur responsable, respecte pleinement. Ce qui se passe aujourd’hui est un pas supplémentaire vers le renforcement de l’atmosphère de la paix sociale et de l’harmonie entre les voisins les plus proches », a indiqué Yuriy Kanafotsky, qui s’est exprimé au nom du chef de la représentation de RUSAL en Guinée, Alexandre LARIONOV.

Le directeur général de RUSAL/FRIGUIA rappelle que lors des précédentes années également, la société minière avait apporté une assistance aux sages des villages de zone de présence. Pour lui, au-delà de ces gestes de bonne volonté, l’usine FRIGUIA, réhabilitée en 2018 à coût de plus de 125 millions de dollars, est aujourd’hui une source de stabilité et de bien-être pour les habitants de Fria et de toute la région. 1400 personnes y sont employées actuellement et 2500 autres travaillent au compte des sociétés de sous-traitance.

« Grâce au démarrage et fonctionnement stable de l’usine, nous avons l’opportunité de mettre en œuvre diverses initiatives sociales visant au développement de la préfecture de Fria », a expliqué le DG de RUSAL/FRIGUIA. Ainsi, depuis le redémarrage de l’usine, neuf puits artésiens ont été forés et mis en service par l’usine Friguia. « Par ailleurs, on a reconstruit 2 stades de Fria : Stade Konko Sylla et Stade «Dah Bangoura». L’usine Friguia a également effectué l’aménagement de l’espace autour de l’arc de triomphe «Fria» et de la place de Sangaraya du quartier. En outre, on a construit la route de 6 km vers le village Sabendé-Cabelia, on a renové la route au village Kondékhouré, la route dans la région de Sabendé 2, de l’Unité 3 et vers la station d’épuration de l’eau dans la zone d’Astaldi », a précisé Yuriy Kanafotsky.

Le préfet de Fria, qui a présidé la cérémonie, a remercié RUSAL/FRIGUIA pour tout ce qu’elle fait en faveur des communautés impactées par ses activités. « C’est une cérémonie très significative pour moi. Ce geste me va droit au cœur. Et, au nom des localités bénéficiaires, au nom de la population de Fria, au nom du président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, au nom de tout le peuple de Guinée, nos disons merci à la société RUSAL. Nous vous disons un grand merci pour ce geste qui n’est pas le premier mais qui est devenu une tradition à Fria. Nous vous demandons de continuer à assister ces populations qui sont dans le besoin et qui sont impactées par la présence de RUSAL dans leurs localités respectives », a sollicité le colonel Alpha Oumar Cissé, préfet de Fria.

De son côté, Mohamed Conté, président du comité de concertation des localités minières de Fria, s’est exprimé au nom des populations bénéficiaires à l’occasion de cette cérémonie. Il a exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers RUSAL/FRIGUIA, tout en promettant qu’ils feront en sorte que la paix et l’entente règnent entre eux et la société.

« C’est avec une totale satisfaction que nous recevons ces fonds de la part de la société RUSAL/FRIGUIA. Vous savez que le bonheur est sans fin puisque les besoins sont sans fin. Sinon cette société a toujours pensé à la communauté de Fria. Elle écoute et entend les cris de cœur des populations. Elle a toujours aidé au développement local, elle a toujours assisté les populations de Fria. Nous les remercions de leurs aides. A notre tour, on fera tout pour préserver la paix et la cohésion entre la société et les populations. Parce la société ne peut pas évoluer s’il n’y a pas la paix et la cohésion entre elle et les populations riveraines de sa zone de présence », a dit le porte-parole des bénéficiaires.

Il faut rappeler que les projets caritatifs de RUSAL en Guinée ne se limitent pas à la Préfecture de Fria. Depuis de nombreuses années, RUSAL apporte une contribution significative à la formation de spécialistes guinéens en offrant des bourses à de jeunes Guinéens pour la formation dans des universités russes. En 2011, 100 étudiants guinéens, dont plusieurs ressortissants de Fria, ont reçu des bourses RUSAL pour étudier dans des universités russes. En 2017, ce programme a été entièrement achevé et, en 2018, RUSAL a annoncé une nouvelle inscription d’étudiants dans le cadre du programme « Bourse RUSAL 2018 ». Selon les résultats du concours, 101 lauréats ont été sélectionnés parmi les représentants de la jeunesse talentueuse de la Guinée. Maintenant, ces jeunes terminent leurs études en Russie. Et en mai de l’année 2022, une nouvelle inscription d’étudiants a été annoncée dans le cadre du programme « Bourse RUSAL 2022 ». La réalisation du programme « Bourse RUSAL 2022 » permettra de former des médecins guinéens hautement qualifiés : les généralistes, les chirurgiens, les cardiologues, ainsi que les infirmiers et les spécialistes de laboratoire. Au total, depuis 2011, RUSAL a alloué plus de 15 millions de dollars pour la mise en œuvre de programmes de bourses pour les étudiants guinéens.