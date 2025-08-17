Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a défini par décret les missions du nouveau ministère de la Jeunesse, désormais dirigé par Cellou Baldé. Chargé de l’élaboration des politiques jeunesse, de la promotion de l’emploi et du volontariat, ainsi que de la supervision d’organismes clés comme l’Observatoire national de la jeunesse et l’Office national des loisirs, le ministère entend jouer un rôle central dans l’épanouissement et l’insertion des jeunes guinéens.

Chapitre I : Missions et attributions

Article 1er : Le ministère de la Jeunesse est chargé de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique gouvernementale dans le domaine de la jeunesse.

À ce titre, il est responsable de :

L’élaboration et l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la jeunesse ;

La diffusion des normes encadrant les activités de jeunesse ;

La définition de stratégies de développement des activités de jeunesse ;

La promotion de l’éducation citoyenne ;

Le soutien à la création et à la promotion des associations de jeunes ;

La tutelle technique des organisations de jeunesse ;

Le développement de l’employabilité et de l’emploi des jeunes ;

L’encouragement à l’auto-emploi ;

La réalisation, la gestion et la tutelle des infrastructures et équipements socio-éducatifs accessibles à tous ;

La représentation des jeunes dans les rencontres nationales, africaines et internationales ;

La promotion du volontariat et du bénévolat des jeunes ;

La coopération multilatérale dans le domaine de la jeunesse ;

La participation à la promotion du sport et des activités socio-éducatives dans les établissements scolaires et universitaires ;

La mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour les projets en lien avec la jeunesse ;

L’organisation ou la participation à des rencontres liées aux missions du ministère ;

L’intégration des dimensions éthique, de genre, d’équité, environnementale et sociale dans ses programmes et projets.

Chapitre II : Organisation du ministère

Article 2 : Composition

Le ministère est structuré autour de plusieurs entités : un secrétariat général, un cabinet ministériel, des services d’appui, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés et des organes consultatifs.

Article 3 : Le cabinet du ministre

Le cabinet comprend :

Un chef de cabinet,

Un conseiller principal,

Un conseiller juridique,

Un conseiller chargé des activités socio-éducatives,

Un conseiller chargé de l’emploi des jeunes,

Un conseiller chargé de mission,

Un attaché du cabinet.

Article 4 : Les services d’appui

Parmi ces services figurent :

L’Inspection générale,

Le Bureau de stratégie et de développement,

L’unité d’exécution des projets et programmes,

Les divisions des ressources humaines et des affaires financières,

Le service de passation des marchés publics,

Le contrôleur financier,

Le centre de ressources documentaires,

Le service de modernisation des systèmes d’information,

Les services Santé, Hygiène, Sécurité, Équité, Communication et Accueil,

Le secrétariat central.

Article 5 : Directions nationales

Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives,

Direction nationale de l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes.

Article 6 : Service rattaché

Service national des infrastructures et équipements socio-éducatifs.

Article 7 : Organismes publics autonomes

Fonds national pour l’insertion des jeunes,

Agence guinéenne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AGETIPE),

Agence nationale du volontariat jeunesse,

Observatoire national de la jeunesse,

Office national des loisirs.

Article 8 : Programmes et projets publics

Ceux relevant des domaines spécifiques d’intervention du ministère.

Article 9 : Services déconcentrés

Répartis dans les administrations régionales et préfectorales selon les décrets d’organisation.

Article 10 : Organes consultatifs

Conseil national des jeunes de Guinée,

Conseil national de concertation sur l’emploi des jeunes,

Conseil de discipline.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11 : Des décrets présidentiels définiront les statuts des organismes publics autonomes, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des structures telles que l’Inspection générale, le Bureau de stratégie et de développement, et les services rattachés de niveau équivalent à une direction centrale.

Article 12 : D’autres décrets préciseront le fonctionnement des organes consultatifs.

Article 13 : Des arrêtés ministériels détermineront les attributions et l’organisation des directions nationales, des services rattachés et des services d’appui de niveau équivalent à une division ou une section.

Article 14 : Des arrêtés conjoints entre le ministre de la Jeunesse et celui de la Fonction publique fixeront l’organisation des services déconcentrés.

Article 15 : Ce décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.