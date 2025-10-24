L’Association des blogueurs de Guinée (Ablogui) a procédé, ce vendredi 24 octobre 2025, au lancement officiel du concours « Caméra Citoyenne », une initiative de journalisme citoyen destinée à encourager les jeunes à raconter les réalités de leurs communautés à travers la vidéo. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’organisation à Conakry.

Ce concours, lancé dans le cadre du projet « La Voix des Communautés compte », prolonge la dynamique de la plateforme participative Idimijam.com, lancée par Ablogui en février dernier pour promouvoir la liberté d’expression et la participation citoyenne en ligne. « Caméra Citoyenne repose sur un concept simple : permettre aux citoyens, journalistes ou non, de prendre leur caméra — qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un appareil professionnel — pour documenter leur quotidien », a expliqué Mamadou Hady Baldé, secrétaire général d’Ablogui.

L’objectif, selon lui, est de mettre en lumière les réalités vécues dans les communautés, notamment celles des zones rurales ou minières, souvent absentes des médias traditionnels. Au-delà des images, l’initiative entend stimuler l’engagement civique, en invitant les jeunes à s’exprimer sur les défis, les réussites et les transformations sociales de leurs localités.

De son côté, Thierno Ciré Diallo, membre du conseil d’administration d’Ablogui et coordonnateur de la plateforme Idimijam, a rappelé que ce concours s’appuie sur l’expérience des précédentes initiatives de l’organisation, telles que “Filme la Guinéenne qui t’inspire”. « Nous voulons encourager les jeunes, surtout ceux des zones rurales, à raconter leur environnement, leurs luttes et leurs espoirs. Aujourd’hui, chacun peut être acteur de l’information. Il suffit d’un téléphone et d’une bonne idée », a-t-il affirmé.

Traditionnellement active dans le blogging et l’écriture, Ablogui mise désormais sur l’audiovisuel comme levier d’influence et de sensibilisation. « La communication vidéo touche plus de monde, surtout dans un pays où la majorité de la population s’informe via les réseaux sociaux », souligne Thierno Ciré Diallo.

Le concours vise à renforcer les compétences techniques des jeunes dans la création de contenus : conception de reportages, tournage, montage et narration visuelle.

Les participants devront réaliser une vidéo de 1 à 3 minutes, en format horizontal, sur des thématiques sociales, environnementales, minières ou communautaires.

Les candidatures sont ouvertes sur le site www.idimijam.com jusqu’au 20 novembre 2025 à 23h59.

Quatre distinctions seront attribuées :

1 Prix IdimiJam du Journalisme Citoyen (meilleure production audiovisuelle)

2 Prix Voix des Femmes (production féminine ou valorisant une initiative de femmes)

3 Prix Voix Rurale (production issue d’une zone rurale ou minière)

4 Prix du Public (vidéo la plus populaire sur les réseaux sociaux)

Les lauréats bénéficieront d’un programme de mentorat et verront leurs productions diffusées sur Idimijam.com et les réseaux d’Ablogui. Une cérémonie officielle de remise des prix est prévue en décembre 2025 à Conakry.

Ablogui souhaite, à travers cette initiative, réduire la fracture numérique entre zones urbaines et rurales et favoriser l’expression des jeunes femmes, souvent sous-représentées dans la production de contenus numériques. « C’est un espace mis à leur disposition pour s’exprimer, partager leurs réalités et bénéficier de l’accompagnement de la communauté », a ajouté Mamadou Hady Baldé.

À propos d’Ablogui

Créée en 2015, l’Association des blogueurs de Guinée milite pour la liberté d’expression, la citoyenneté numérique et la lutte contre la désinformation. À travers des formations, des campagnes de sensibilisation et des projets participatifs, elle œuvre à faire du numérique un vecteur de participation citoyenne et de démocratie locale.