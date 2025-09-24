Après le déroulement du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire, les membres et responsables des bureaux de vote étaient dans l’attente de leurs primes.

À Labé, les autorités préfectorales ont convoqué les présidents des bureaux de vote pour la perception de leurs indemnités. Arrivés sur les lieux, ils ont été payés dans la soirée du mardi 23 septembre 2025, à raison de 300 000 GNF pour les présidents des bureaux, 250 000 GNF pour les vice-présidents et secrétaires, et 200 000 GNF pour les assesseurs.

Le lendemain, mercredi 24 septembre, ils ont appris par leurs homologues de Garambé que ces derniers avaient perçu des montants supérieurs : 500 000 GNF pour les présidents, 400 000 GNF pour les vice-présidents et secrétaires, et 300 000 GNF pour les assesseurs. Informés de cette disparité, les agents de Labé se sont aussitôt rendus à la préfecture pour exiger le paiement intégral de leurs primes.

Face à la tournure des événements, les responsables de la Direction Générale des Élections (DGE) ont décidé de restituer le reliquat, estimé à plus de 260 millions GNF, comme l’explique l’un des concernés.

« Nous avons été informés qu’à Garambé, ils ont reçu 500 000 GNF pour les présidents, 400 000 GNF pour les vice-présidents et 300 000 GNF pour les assesseurs. Ils avaient retenu 850 000 GNF par bureau de vote, soit un total de 263 500 000 GNF sur 310 bureaux. Nous accusons la direction préfectorale des élections, car c’est elle qui a procédé au paiement » explique Souleymane Capi Diallo.

Aux dernières nouvelles, les reliquats étaient en cours de versement par la représentation préfectorale de la DGE.