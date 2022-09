Dansa Kourouma convoque les conseillers à une plénière ce samedi 24 septembre 2022, à l’hémicycle, pour l’examen et l’adoption du volet dépense du rapport final, de la loi de finances rectificative, pour l’exercice 2022.

Les honorables conseillers nationaux sont convoqués à une plénière à l’hémicycle du Palais du peuple de Conakry, à partir de 15 heures.

Sont invités à cette plénière, le membres du comité national pour le rassemblement et du développement (CNRD), les président des institutions républicaines, le premier ministre chef du gouvernement, le cabinet du président de la République, les membres du gouvernement, le gouverneur de la banque centrale, madame la gouverneur de la ville de Conakry, les maires des six communes de Conakry, les représentants des confessions religieuses, les représentants des coalitions des parties politiques, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, le représentants de la société civile, les représentants des centrales syndicales, le représentant de l’association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée et les représentants des organisations de la presse publiques et privée.

Contenu de l’importance de l’ordre du jour, Dansa Kourouma a exigé la présence de tous les conseillers nationaux.