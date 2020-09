Dans la matinée de ce jeudi, le Horoya AC a officialisé le départ du gardien malien Germain Berthé. Après 5 années de collaboration, le champion de Guinée n’a pas souhaité renouveler son contrat qui vient d’arriver à terme.

En octobre 2015, dans l’espoir de tout plier, Germain Berthé a débarqué fraîchement en provenance des Onze Créateurs, une équipe de première division du Mali. Malheureusement pour l’international malien, il croisera les chemins d’un certain Khadim N’Diaye en pleine forme qui lui condamnera à un rôle de doublure des années durant. Et comme par hasard, le destin a éloigné le gardien sénégalais des pelouses à cause d’une grosse blessure. Mais un jeune minot nommé Moussa Camara passe par là et lui chipe à nouveau ce premier rôle.

À bientôt 27 ans, Germain était loin d’assurer l’avenir du club. Et les dirigeants du Horoya AC n’ont pas souhaiter renouvelé son bail. Il quitte ainsi la Guinée après 5 belles années d’aventures, mais surtout avec un gros sentiment d’échec, puisqu’il n’a jamais réussi à s’imposer ni dans les têtes des entraîneurs ou même celles des supporters.

Bon vent Germain…

