Le vice-maire de la commune de Matam et par ailleurs militant exclu du parti au pouvoir, s’est exprimé ce mercredi, 24 juin 2020, sur son exclusion au sein du RPG arc-en-ciel.

Connu pour son franc-parler, Ismaël Condé rejette la thèse selon laquelle il est exclu de cette formation politique.

Cependant, M. Condé pose des préalables pour son maintien au sein du parti pour lequel il s’est battu corps et âme.

« Vous savez, on ne pas payer pour adhérer à un parti politique. On adhère à un parti de façon bénévole. On défend les idéaux et les valeurs de ce parti. Mais le jour où ces valeurs que vous défendez n’existent plus je ne vois pas pourquoi vous allez continuer à défendre ce parti. Même aujourd’hui le bureau politique du RPG me donne toute l’attitude de rester dans ce parti, le jour le RPG validera la candidature d’Alpha Condé pour un 3ème mandat, mon aventure prendra fin ce jour avec ce parti. Parc qu’en ce moment l’idéal pour lequel je me suis battu au sein du RPG n’existe plus. L’idéal c’était de défendre la démocratie. » a-t-il déclaré dans l’émission les « Grandes Gueules »

Poursuivant, Ismaël Condé dit qu’il se sent trahi aujourd’hui par le président de la République dans son combat politique.

« Dans les années 90 il y avait plusieurs façons de faire le coup d’état. Mais aujourd’hui le coup d’état se fait par le tripatouillage de la constitution. Je ne pouvais pas penser que le professeur Alpha Condé pouvait me trahir. Aujourd’hui je me retrouve devant un fait accompli d’avoir soutenu une nouvelle constitution. J’avais tellement confiance à l’homme que je ne pensais pas qu’il allait me trahir. » regrette t-il

Par ailleurs, il trouve inimaginable qu’Alpha Condé qui s’est battu plus de 40 ans pour accéder au pouvoir, pouvait sacrifier la vie des Guinéens pour se maintenir au pouvoir, faisant allusion aux cas de morts enregistrés lors des manifestations à l’appel du FNDC contre le changement constitutionnel.