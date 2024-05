Conakry, le 23 mai 2024 – Le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, et la Fondation Aïcha ont signé une convention visant à relancer artistiquement et culturellement les Ballets africains de Guinée. Cet accord marque un tournant dans la promotion de la culture guinéenne.

Moussa Moïse Sylla a souligné l’importance de cet événement : “Cet événement n’est pas que folklorique, il s’agit d’un acte important que nous venons de poser pour l’essor de la culture guinéenne. Nous venons de procéder à la signature d’une convention de management de relance artistique et culturelle des Ballets africains de Guinée.”

Les avantages de cette convention selon le ministre Sylla :

1. Renforcement de l’identité culturelle : “La culture nous rassemble, nous ressemble et nous caractérise dans le concert des nations.”

2. Relance de la culture guinéenne à l’échelle internationale : “Par les Ballets africains, nous allons pouvoir relancer la culture guinéenne à l’échelle internationale. C’est un come-back de la culture guinéenne.”

3. Promotion du tourisme culturel : “La culture, lorsqu’elle est bien développée et bien structurée, est un élément qui attire beaucoup de touristes.”

4. Bénéfices de carrière pour les artistes : “Lorsque les tournées vont commencer, chaque personne membre des Ballets africains aura des retombées financières pour lui-même et pour sa famille.”

5. Autosuffisance des artistes : “L’avantage de cette convention, c’est aussi cela, c’est-à-dire permettre aux artistes de pouvoir se suffir.”

Le ministre a également mentionné que cette initiative ne se limitera pas aux Ballets africains de Guinée : “Nous allons partir dans le sens de structurer et de veiller à ce que tous les ensembles artistiques culturels soient relancés. Le Bembeya va donc à l’international, ce n’est que le début du commencement de quelque chose.”

Mama Nana Cissé, ancienne membre des Ballets africains de Guinée, a exprimé sa gratitude aux autorités de transition notamment au chef du département de la culture : “C’est une joie immense que j’exprime à l’égard du ministre de la culture et les cadres de son département, ainsi que les membres du gouvernement. La culture, c’est aussi ça. Sa valorisation permet de faire oublier les histoires horribles qu’ont traversé les citoyens d’un pays.”

Alpha Oumar Keita, représentant des acteurs culturels, a rappelé l’importance de cette convention : “Pendant dix ans, nous allons nous occuper des Ballets africains et des autres qui vont suivre ensemble. Aujourd’hui, venir signer pour relancer les Ballets africains, cela en vaut la peine. Les Ballets africains, c’est une merveille. Le flambeau va briller haut et fort, la Guinée va reprendre sa place d’antan.”

Cette convention est un pas significatif vers la revitalisation de la culture guinéenne, promettant une décennie de soutien et de développement pour les artistes et les ensembles culturels du pays.