Madic sans frontières condamné en première instance à cinq ans de prison ferme pour “téléchargement, diffusion des messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobie, menace, violence et injures par le biais d’un système informatique” et Colonel Mamadou Alpha Barry, par le tribunal militaire à 5 ans d’emprisonnement ferme pour vol aggravé attendent le verdict de la Cour d’appel de Conakry.

Face à cette situation, Me Salifou Beavogui demande à ce que la Cour d’appel se prononce sur ces deux affaires.

«C’est depuis le 22 avril dernier que Madic 100 frontière devait être situé sur son sort. Et le colonel Mamadou Alpha Barry le 26 Avril dernier. Les deux (2) dossiers ont été plaidé et misent en délibéré. Mais ça coïncidé à la grève. Et finalement les dossiers n’ont pas été appelé, maintenant que les audiences ont repris nous demandons que des décisions soient rendues parce que les débats étaient déjà clos dans ces deux affaires. C’est mieux que nos clients soient situés sur leur sort», plaide Me Bea chez nos confrères de Mediaguinee.