Le procès d’Aminata Touré, connue sous le nom d’« Ami la conseillère », s’ouvre ce mardi 24 mars 2026 devant le Tribunal de première instance de Dixinn. Poursuivie pour injures et violences physiques à l’encontre d’une femme au marché de la Cité Enco5, la prévenue comparaît dans une affaire largement relayée sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, elle a été placée sous mandat de dépôt le 6 mars dernier, à la suite de la diffusion d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on aperçoit la prévenue en train de filmer une femme âgée qu’elle accuse de vol, provoquant une vive indignation et conduisant le parquet à se saisir de l’affaire.

Présente à l’audience, Aminata Touré attend d’être appelée à la barre pour livrer sa version des faits dans ce dossier qui a suscité un large écho sur les réseaux sociaux.