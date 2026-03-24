La Direction générale de la Police nationale a rendu public, ce lundi 23 mars 2026, le bilan des festivités marquant la fin du mois de Ramadan. Malgré un important dispositif sécuritaire déployé à travers le pays, les autorités déplorent plusieurs accidents de la circulation, ayant entraîné deux décès et fait plusieurs blessés.

Dans son communiqué, la police nationale rappelle que ces célébrations ont bénéficié d’une mobilisation exceptionnelle sur l’ensemble du territoire national. “Pour garantir la quiétude des citoyens et assurer des festivités de fin de Ramadan paisibles, sereines et sécurisées, la DGPN a déployé un important dispositif sécuritaire sur toute l’étendue du territoire national avant, pendant et après cette fête, appuyés par un parc logistique de plus de 300 engins roulants”, indique le communiqué.

Malgré ces mesures, la Direction générale de la Police nationale souligne que “malgré la vigilance des agents, la DGPN déplore cependant cinq cas d’accidents de la circulation à Conakry et à l’intérieur du pays”.

“Le bilan humain s’élève à 2 décès et plusieurs blessés”, ajoute la police.

Face à ce bilan, l’Administrateur général de police, Djénéba Sory Camara, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Elle a également salué l’engagement des agents, les félicitant “pour leur professionnalisme et leur dévouement exemplaire” durant cette période.

La police nationale rappelle, par ailleurs, le maintien de ses dispositifs de sécurité, notamment le numéro vert d’urgence 117, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, réaffirmant ainsi son engagement constant “à protéger les citoyens et leurs biens”.