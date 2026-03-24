Le Premier ministre Bah Oury doit exposer ce mercredi 25 mars 2026 devant le Conseil National de la Transition (CNT) les grandes orientations de son gouvernement. Cet exercice constitutionnel est l’occasion pour le chef du gouvernement de détailler ses priorités et engagements pour la nation.

Conformément aux dispositions de l’article 82 de la Constitution, le Premier ministre présente la politique générale du gouvernement, un rendez-vous annuel qui permet de faire le point sur les objectifs et les priorités de l’action publique.

Lors de cette séance plénière, Bah Oury devrait aborder les principaux axes de sa politique, en mettant l’accent sur la transparence, la responsabilité et l’efficacité dans la conduite des affaires de l’État. Il s’agit également de rassurer le CNT et les citoyens sur la cohérence et l’engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de ses programmes.

Cette présentation intervient dans un contexte où le gouvernement doit répondre aux attentes sociales et économiques de la population, tout en consolidant les réformes institutionnelles prévues par la transition.