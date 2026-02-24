Arrivé en août 2025, Paulo Duarté serait le point de quitter sur le banc de la sélection guinéenne. Selon des révélations faites ce mardi par le journaliste Tanou Diallo, le technicien portugais aurait reçu une offre d’un contrat assorti d’une rémunération mensuelle estimée à 50 000 euros. Déjà sans salaire depuis plusieurs mois, cette offre conséquente pourrait peser dans la décision de Duarté quant à la suite de son aventure avec le Syli National.

Selon le journaliste sportif guinéen Tanon Diallo, la Fédération angolaise de football aurait transmis une offre jugée particulièrement attractive au sélectionneur guinéen, en poste depuis août 2025. Le technicien portugais, qui n’aurait toujours pas perçu de salaire depuis sa prise de fonction, se verrait solliciter par la sélection angolaise. Un contrat d’une rémunération mensuelle estimée à 50 000 euros serait déjà sur table pour Duarté.

Pour l’instant, aucune réaction officielle n’a été enregistrée du côté de la Fédération Guinéenne de Football.

Pour rappel, Paulo Duarté reste sur un bilan de 6 matchs joués avec la sélection nationale pour 3 victoires et 3 matchs nuls.