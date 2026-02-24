Le Premier ministre guinéen, Bah Oury, également président de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), a annoncé, lundi 23 février 2026, son intention de dissoudre sa formation politique au profit de la Génération pour la modernité et le développement (GMD).

S’exprimant lors d’un point de presse au siège de la GMD, il a indiqué avoir consulté les instances dirigeantes de l’UDRG en vue d’une intégration officielle au nouveau mouvement politique en cours de structuration.

Selon lui, cette orientation s’inscrit dans la continuité de la vocation initiale de son parti. « En tant que président de l’UDRG, nous nous engageons à créer un parti politique, GMD–Bâtir Ensemble. L’adhésion est individuelle. Nous avons réuni les 45 fédéraux ainsi que des personnes ressources du parti pour discuter de la démarche à suivre », a-t-il expliqué.

Le chef du gouvernement justifie ce choix par la dynamique portée par la GMD, qu’il juge conforme aux idéaux défendus par l’UDRG depuis sa création, notamment la construction d’un État moderne, le développement économique et la consolidation de la stabilité dans l’unité nationale.

Dans cette perspective, Bah Oury a annoncé la tenue prochaine d’un congrès extraordinaire de l’UDRG, qui sera convoqué après la légalisation de la GMD. Cette rencontre devra entériner la dissolution du parti et ouvrir la voie à l’adhésion de ses militants à la nouvelle formation. « Tous ceux qui ont cru en nous depuis des années seront invités à rejoindre massivement et individuellement la GMD–Bâtir Ensemble », a-t-il déclaré, insistant sur le principe d’une adhésion personnelle plutôt que collective.

Le Premier ministre a par ailleurs évoqué la mise en place de listes uniques pour les élections communales, élaborées au niveau des sous-préfectures et des préfectures, selon des quotas qui seront définis ultérieurement.

L’objectif affiché est de favoriser un large rassemblement autour de la GMD et de refléter l’unité nationale à travers les candidatures proposées aux électeurs.