Ligue 1 🇫🇷: Issiaga SYLLA et le TFC, une belle histoire qui risque de continuer en Ligue 2 !

En toute discrétion, le TFC se dirige tout droit vers la relégation. Le défenseur guinéen Issiaga Sylla et ses coéquipiers sont au bord du gouffre après une 19e défaite en 26 matchs de Ligue 1.

Cadre des violets du Toulouse Football Club depuis des années, Issiaga Sylla et son club vivent une saison catastrophique qui pourrait aboutir (probablement) à une relégation en division inférieure.

Pour la petite histoire, Issiaga Sylla arrive au TFC en 2012 après son titre de champion de Guinée avec le Horoya AC, son club formateur. Il commence chez les jeune de la réserve avant de voir la chance lui sourire. Les deux arrières gauches de l’effectif pro se blessent successivement. Le jeune défenseur guinéen est appelé pour pallier à ces absences, il ne décevra pas.

Il marque pour sa deuxième titularisation et guide les siens vers une victoire importante (2-1) contre Sochaux le 18 Mai 2013. Le défenseur qui peut aussi évoluer comme piston, finit par s’installer convenablement dans une équipe en pleine reconstruction.

A ce jour, il compte plus de 150 matchs (11 buts) avec les violets, même s’il a connu un prêt d’une saison au Gazélec Ajaccio entre 2015 et 2016.

26 ans aujourd’hui, Sylla et le TFC sont sur la bonne voie pour retrouver la seconde division française. Résultats de très mauvaises prestations sportives (19 défaites en Ligue 1 et deux éliminations ridicules dans les coupes nationales par des équipes amateurs), et d’une gestion administrative très douteuse des dirigeants du club. 3 entraîneurs se sont succédés à la tête du TFC, sans que la situation ne s’améliore. L’avant dernier, Antoine Kombouaré, n’est resté en poste que 84 jours seulement.

Pour l’international guinĂ©en et sa bande, la fin de saison sera palpitante, puisque son club est bon dernier du championnat français avec 13 points en 26 matchs jouĂ©s, soit 14 de moins que le barragiste, NĂ®mes Olympique, Ă douze journĂ©es du terme, le TĂ©fĂ©cĂ© n’a dĂ©jĂ plus qu’un orteil en Ligue1.

@LejeuneElhadj