À travers un point de presse tenu ce vendredi 24 janvier 2025 à Conakry, le président de l’Union pour la nouvelle Guinée (UNG) a annoncé les couleurs du congrès national de son parti. Dr Oumar Baldé a mis cette occasion à profit pour s’exprimer sur la situation sociopolitique du pays.

Le leader de l’UNG a fait savoir que lors du congrès qui va se tenir les 25, 26 et 27 du mois en cours, les militants vont procéder à l’élection des responsables du bureau exécutif national et les structures d’appui afin de s’organiser pour régler toute la documentation et déposer officiellement au Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

Parlant de l’actualité sociopolitique de la Guinée notamment la durée de la transition, Dr Oumar Baldé a déclaré ceci:

“La situation sociopolitique de notre pays, même si nous sommes dans une période de transition, mais elle continue à se développer. C’est une autorité qui est là dans le cadre de la gestion de l’État. Certes, au niveau de la gestion d’un État, nous avons toujours certaines difficultés, mais de manière globale, nous avons à l’UNG une appréciation très positive par rapport à d’autres pays qui gèrent d’autres transitions. Évidemment, on ne peut pas superposer les transitions, mais de manière globale, à l’UNG, notre point de vue, c’est que la transition est sur une bonne trajectoire. Par rapport à la transition de manière globale, encore une fois de plus, il y a eu des actions. Des actions très positives. Une des actions positives, c’est l’évaluation des partis politiques. S’il y a une action dans la refondation de l’État, qui est une action historique, qui restera positive pour toujours, c’est l’évaluation des partis politiques.”

Pour cet acteur politique, il revient à tous les Guinéens de contribuer pour la réussite de la transition en cours.

“Permettez-moi de vous rappeler, surtout pour les jeunes, que nous avons entamé la démocratie en 1991, les premières élections ont eu lieu en 1993. De 1993 à 2025, nous sommes à la troisième transition. Et si vous faites une moyenne, c’est pratiquement une moyenne de 10 ans par transition. Ça signifie que nous avons un problème fondamental, un véritable problème, c’est que c’est sûr que nous avons un problème de gouvernance qu’il faut régler. Alors, c’est en ce sens que nous disons que la transition actuelle, c’est une transition qui doit réussir. Parce qu’on ne peut pas dire que dans chaque 10 ans, qu’on aura une autre transition”, a-t-il martelé.