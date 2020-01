Souapiti: les citoyens sinistrés comptent se faire entendre en face d’Alpha

Le président de la République procédera à l’inauguration du pont qui relie la préfecture de Kindia et celle de Pita, autrement appelé (pont de Kinfèrè), construit par le projet Souapiti, le samedi 25 janvier 2020. L’occasion sera pour les citoyens de la zone impactés par le projet d’exprimer leurs préoccupations à Alpha Condé.

A travers plusieurs sorties médiatiques, les citoyens sinistrés des zones riveraines du barrage de Souapiti ont dénoncé les conditions misérables dans lesquelles ils vivent après l’implantation de cette gigantesque réalisation, lancée officiellement le 22 décembre 2015.

Par ailleurs, à travers les médias également, ils ont plaidé pour une rencontre avec le Chef de l’Etat en vue d’exposer leurs cris de coeur, mais en vain.

C’est pourquoi ces habitants comptent profiter de la présence de Alpha Condé dans la sous-préfecture de Bangouya, préfecture de Kindia, pour se faire entendre à travers des messages.

« Dans le soucis d’aplanir les divergences et d’accompagner les intérêts collectifs, notre organisation compte participer à cette cérémonie inaugurale, pour transmettre le message de nos parents auprès du président de la République, Pr. Alpha Condé. A cette occasion, nous saluons et encourageons Monsieur le président, pour sa volonté de développer et d’électrifier notre pays », a invite le porte-parole de l’Union pour la Défense des Sinistrés de Souapiti (UDSS), Me Oumar Aissata Camara.

Cette union sera représentée par le comité des populations affectées par Souapiti (COPAS) créé à cet effet. Ce comité a lancé un appel aux populations impactées par ledit projet, notamment Tènè, Sokhill, Souguékourou, Lataya, Barén et Sikim’ma à se mobiliser massivement, pour porter leurs messages au président de la République.

« Le COPAS demande humblement aux responsables de la cérémonie inaugurale et à son excellence monsieur le président Pr Alpha Condé, de bien vouloir nous accorder l’opportunité d’exprimer nos sentiments mais également de nos doléances auprès du Chef de l’État lors de ladite cérémonie », ont une fois encore plaidé les citoyens sinistrés.

Pour eux, ce geste consistera à renforcer l’efficacité des actions du président. L’acte visera à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens Guinéens.