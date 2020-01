Les avocats du SLECG annoncent une plainte contre le proviseur du lycée Bonfi

Ils étaient au total neuf (9) enseignants membres du Slecg à être poursuivis par le proviseur du lycée Bonfi qui les accusait de menaces, injures publiques, coups et blessures et violences. Ils ont été libérés ce jeudi 23 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Mafanco.

L’un des avocats, Me Salifou Béavogui, annonce une plainte contre le proviseur du lycée Bonfi: «Ces enseignants ont été arbitrairement arrêtés sur l’instigation du proviseur du lycée Bonfi pour rien. Ils ont été mis en prison. On a essayé de leur coller toutes sortes d’infractions. Mais aujourd’hui, ils ont été relaxés purement et simplement. Il y a l’enseignant Thierno Amadou Baldé qui a été condamné à trois (3) mois de prison avec sursis. Nous allons nous aussi poursuivre notre plainte contre le proviseur, il sera jugé.»