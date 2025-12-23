Ce prétendu reportage a été généré par Sora, une intelligence artificielle développée par OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Dans la première partie de ce deepfake d’environ 30 secondes présenté comme un élément de reportage, deux journalistes (un homme et une femme) annoncent un prétendu conflit entre des hauts responsables militaires de la transition en Guinée à savoir : le Général Amara Camara porte-parole et secretaire general de la la Presidence, Général Balla Samoura, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et le General à la retraite et ministre de la Defense nationale, Aboubacar Sidiki Camara alias « Idi Amin».

Une diffusion virale à six jours du scrutin

Le prétendu reportage ( lien archivé ici) a été visionné au moment de la rédaction de cet article – à la date du 22 décembre 2025- à plus de 180 000 fois, commenté plus de 500 fois et partagé plus de 1 000 fois.

La chute du supposé live démontre son caractère inauthentique. Les deux reporters aux chaînes de télévisions totalement etrange à l’exception du premier qui fait référence à une supposée chaîne dénommée “TV5”, évoquent des affrontements en cours pour “libérer” le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya.

Partagé pour la première fois par cette page Facebook sans être viral, le faux contenu a été amplifié par la page Anti-Bêtises FAB (lien archivé ici). Il a été repris plus tard dans la journée par celle de “L’axe Bambeto-Cosa-Hamdallaye” qui de son côté indique explicitement dans son accroche l’usage de l’IA dans la fabrication du faux reportage.

Un contexte électoral particulièrement sensible

Le 28 décembre, plus de six millions de Guinéens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Neuf candidats sont en lice dont une femme. La Guinée est dirigée depuis quatre ans par Mamadi Doumbouya, Colonel devenu Général d’armée et plus haut gradé de l’armée guinéenne. Le 5 septembre 2021, à la tête du Groupement des forces spéciales, une des unités d’élites de l’armée, il renverse par coup d’Etat l’ancien président Alpha Condé.

Les outils de détection confirment la manipulation

L’analyse visuelle révèle sur le prétendu reportage le logo de Sora et le pseudo de l’utilisateur @mamadou758 l’ayant générée.

Le logo de Sora et le nom d’utilisateur de l’auteur de la vidéo

Sur cette autre capture, nous observons plusieurs déformations visuelles. Quant à l’environnement, il ne ressemble pas à Conakry. Les insignes des prétendus militaires dont les regards sont figés dans le vide ne ressemblent pas à ceux de l’armée guinéenne. Sur le véhicule rouge au milieu en couleur, vers le bas, nous remarquons l’erreur orthographique “airmée” au lieu de “armée’’.

Nous avons utilisé l’outil InVid pour authentifier le prétendu reportage (voici comment procéder). Dès l’importation de la prétendue vidéo de 30 secondes, hiya.com a indiqué que l’audio ou le son est un clonage vocal. Il émane à 99% d’une intelligence artificielle.

L’analyse des visages indique dans InVid que celui de l’homme est à 88% un deepfake et la famme n’y apparaît pas. Par contre, l’outil Deepfake-o-meter indique dans l’ensemble de ses outils intégrés du caractère deep fake de deux visages.

Les mêmes résultats ont été obtenus par l’outil de détection propulsé conjointement par UncovAI et TrustMyContent. Ce dernier intégré à la messagerie WhatsApp permet d’authentifier un contenu depuis votre canapé.

Cette vidéo semble avoir été générée par IA

Verdict :

Ce prétendu reportage a été généré par Sora, une intelligence artificielle (AI) développée par Open AI, la maison mère de chatGPT. Il s’agit donc d’un faux reportage.

Cet article a été rédigé par Sally Bilaly SOW, Boubacar Siddy Koundara Diallo et Ciré Baldé au compte de l’Alliance des Acteurs pour l’Intégrité de l’Information en période électorale. Il a été édité et validé par le comité éditorial de l’Alliance.