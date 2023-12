L’explosion du dépôt des hydrocarbures va inexorablement avoir des répercussions socio-économiques notamment sur le panier de la ménagère.

Le Premier ministre ne cache pas son inquiétude face à la situation. « Notre pays a été durablement touché. En regardant l’évolution de la crise, je peux vous affirmer que nous traversons une tragédie. Tragédie dans le sens où la plupart de nos ministères je veux parler des services publics sont à l’arrêt de nos entreprises privées qui paient des taxes sont à l’arrêt. Je veux dire également que le système du transport est également à l’arrêt et quand le système des transports est à l’arrêt cela veut dire que jusqu’au dernier village de la République de Guinée est impacté », a laissé entendre Bernard Goumou devant les membres du Conseil national de la transition.

Poursuivant, il a ajouté que « si le gouvernement ne prend pas des mesures idoines, nous pourrons constater des crises suite à l’augmentation du prix des produits de première nécessité. (…) Les impacts de cette crise sont énormes. Ce n’est pas aujourd’hui, ni demain que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation redevienne normale ».

Et le ministre de l’économie et des finances de renchérir : « Cet incendie aura des répercussions économiques et sociales importantes. Au plan économique, la croissance sera affectée », a averti Moussa Cissé lors de la présentation de la loi des finances initiale 2024.