Dans le cadre de ses activités de promotion et d’accompagnement des jeunes, la Direction communale de la jeunesse, des sports et de la culture de Ratoma, organise du 05 au 07 Janvier 2022 à la maison des jeunes de Kipé, un forum communal sous le thème : « L’employabilité des jeunes comme vecteur de paix ».

Avec l’appui du programme compétence pour demain des ONG « aide et action international » et solidarité laïque, ce forum vise à créer un cadre de dialogue, d’échange, de partage et de promotion des initiatives des jeunes de la commune.

Dans sa mise en œuvre, plus de 2 000 jeunes seront réunis autour d’activités diverses avec la participation d’acteurs politiques et sociaux économiques et d’organisations de la société civile de notre pays. Entre autres, il sera question :

– D’une Conférence avec un plateau spécial pour discuter des questions de migrations irrégulières, des métiers l’enseignement technique et de l’implication de notre partenaire dans l’autonomisation des jeunes de la commune,

– De panels sur des questions liées à l’entrepreneuriat et aux processus d’accompagnements des jeunes,

– De sessions de formations sur les techniques de rédaction d’un CV, de lettre de motivation,

– D’une foire d’exposition et de ventes dans l’enceinte de la maison des jeunes par des jeunes entrepreneurs de la commune.

Toutes ses activités seront couronnées par des plaidoyers pour une implication effective des jeunes de la commune dans le processus de développement de notre pays.

Ratoma au-delà des crises politiques, regorge une jeunesse ambitieuse, entreprenante, courageuse et travailleuse. Ainsi donc, les groupements associatifs et de jeunes, les entrepreneurs et autres partenaires sont invités à y prendre part.

Direction communal de la jeunesse de Ratoma

Tel : 621 620 281 / 664 411 191