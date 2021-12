En plus de 6 300 fonctionnaires appelés à faire valoir à leur droit à la retraite au mois de novembre, 352 autres ont été également annoncés retraités dans des gouvernorats, préfectures et communes à travers le pays.

L’arrêté du ministre de la Fonction publique et du travail, diffusé à la télévision nationale ce mercredi 22 décembre, a indiqué qu’un autre arrêté de son homologue ministre de l’économie et des finances déterminera les droits des concernés en matière de pension.

« Le ministre vu la charte de la transition arrête, les 352 fonctionnaires et contractuels de divers cadres uniques et corps en service dans les différents départements gouvernorats, préfectures et communes atteins par la limite d’âge de leurs hiérarchies ou catégories sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à compter du 31 décembre 2021 », a livré le chef du département de la fonction publique et du travail.