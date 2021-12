La communauté chrétienne se prépare à fêter Noël ou la nativité, dans 48heures. A Kankan, les responsables des églises ont mis tout en place, pour une célébration réussie dans cette ville de la haute Guinée.

A la cathédrale Notre-Dame des victoires, père Joseph Tounkara a fait savoir que les préparatifs se passent au niveau spirituel d’abord.

«C’est la quatrième semaine déjà que nous sommes en train de préparer cette fête de Noel. C’est ce temps qu’on appelle le temps d’avant. C’est d’inviter toute la communauté a préparer et a se préparer spirituellement pour l’accueille de Jésus, le fils de Dieu. Du point de vu matériel et l’assainissement, tout est prêt à l’Eglise. Les membres de la commission sont en pied d’œuvre pour mettre le lieu de prière en bon état l’Eglise», assure-t-il.

Père Joseph Tounkara a lancé un appel à la solidarité entre les fidèles chrétiens.

« Nous demandons la solidarité des uns et des autres, et surtout la joie entre eux. Vivons ensemble, en paix et prions pour que la paix règne dans notre pays. Que chacun manifeste ses bonheurs », a-t-il conclu.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360.com