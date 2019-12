Ligue 1 (J4) : Le CIK en patron, première pour le Fello Star en chute libre, Loubha et Flamme se neutralisent…

La quatrième journée de Ligue 1 a refermé ses portes ce dimanche avec 4 rencontres à Conakry. Le CIK a confirmé son excellent début de saison face au Santoba, le Fello Star a lancé sa saison contre le Satellite FC, SOAR continu sa chute libre, pendant que le Loubha FC et la Flamme Olympique se neutralisaient.

CI Kamsar (3-1) Santoba FC

Fort de sa très belle entame du championnat national, le Club Industriel de Kamsar vient de s’offrir sa 3e victoire en 4 matchs de Ligue 1. Et c’est le Santoba FC qui en paye les frais ce soir.

Les buts de Charles Trezié (8´), Mohamed Cheick Camara (71´) et Michel Millimono ont permis au club de Kamsar de reprendre les commandes du classement général de la Ligue devant leur nouveau public de la Mission de Kaloum. Auteur de l’unique but de son club dans les arrêts de jeu de la seconde période, Yacouba Gnagna Barry et les siens se tapent la zone rouge avec seulement un petit point.

Satellite FC (2-1) Fello Star

Au Stade du 28 septembre, deux outsiders s’affrontaient également. C’est le Fello Star qui a été plus efficace et s’offre par la même occasion, son premier succès de la saison. Grâce à des buts d’Ibrahima Sory Camara et de Moussa Diallo, contre un seul d’Aly Badra Camara pour le Satellite FC.

Fello compte désormais 5 points, synonyme de 6e place. Le club de Ratoma lui, occupe la dernière place avec un seul point.

SOAR Académie (0-1) Eléphant

Au stade Général Lansana Conté de Nongo, les académiciens de SOAR se sont manqués à nouveau. Une faute de Salif Sylla dans sa surface de réparation a provoqué un penalty qu’Ibrahima Aïssata Sylla a transformé pour l’équipe de Coleah.

Avec 7 points, Éléphant est 5e au classement général. SOAR est 12e, avec un seul point.

Flamme Olympique (1-1) Loubha FC

Au compte du dernier match de la 4e journée, les promus Flamme Olympique de Dixinn et Loubha FC de Telimélé ont partagés les points au 28 septembre cette nuit. Les deux équipes ont le même nombre de points (5) et se suivent également au classement. Mais le Loubha précède son adversaire du soir à cause d’une meilleure différence de buts.

Tous les résultats de cette 4e journée :

ASFAG (0-0) Ashanti GB

Wakriya AC (1-0) Horoya AC

Hafia FC (1-1) AS Kaloum

CI Kamsar (3-1) Santoba

SOAR (0-1) Éléphant

Satellite (1-2) Fello Star

Flamme Olympique (1-1) Loubha FC