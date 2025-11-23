En marge de l’inauguration officielle des bâtiments des écoles doctorales de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ce vendredi 21 novembre 2025, le Premier ministre Bah Oury a exposé la vision du président Mamadi Doumbouya pour les années à venir, une vision qu’il qualifie d’« ambitieuse » et de « profondément transformante » pour la Guinée.

Devant les enseignants, chercheurs et étudiants réunis pour l’occasion, le chef du gouvernement a rapporté des propos récents du chef de l’État :

« Le président de la République m’a dit, il y a deux jours : nous allons faire des choses extraordinaires dans ce pays avec l’aide de Dieu. Nous allons transformer ce pays. Nous assumons notre responsabilité vis-à-vis de l’avenir de la Guinée. Former des ressources humaines de qualité pour que notre pays devienne prospère et continue à briser les plafonds de verre. »

Bah Oury a ensuite appelé la communauté scientifique à s’inscrire pleinement dans cette dynamique :

« Chers enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants, attachez vos ceintures : l’élan est donné. Faites preuve d’innovation. »

Le Premier ministre a détaillé les grandes orientations envisagées pour les pôles universitaires du pays. Il a notamment indiqué que le gouvernement ambitionne de faire de Mamou une sorte de « Silicon Valley guinéenne », un espace dédié à l’innovation et au développement d’un secteur privé performant.

Pour Kindia, en lien avec l’Institut de Pasteur, il a évoqué la volonté d’en faire un pôle majeur de recherche médicale, pharmaceutique et vaccinale. Concernant Faranah, il a souligné son potentiel dans le domaine agronomique, en particulier sur les enjeux liés aux changements climatiques et aux nouvelles formes d’agriculture.

Sans citer toutes les universités, Bah Oury a insisté sur une vision globale :

« L’objectif, dans les années à venir, est de développer des pôles de compétences spécialisés, afin que chaque université dispose d’une identité forte. On choisira tel établissement non par défaut, mais parce qu’il répond à un objectif précis, à une filière ou à une recherche scientifique déterminée. Nous continuons le chemin. »