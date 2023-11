Des présumés bandits arrêtés hier mercredi 22 novembre 2023, ont été présentés à la presse ce jeudi avant d’être déférés à la maison d’arrêt de Kankan.

Comme annoncé dans nos précédents articles, dans le cadre de ses opérations le mercredi, les forces de défense et de sécurité ont procédé à l’arrestation de six présumés malfrats, dans la commune urbaine de Kankan. Ils ont été présentés avec leur butin, à la presse et remis aux autorités judiciaires.

Prenant la parole, le premier responsable de la région a déploré que certains individus soient arrêtés puis libérés par les juges sans condamnation.

Selon lui, le rôle des forces de sécurité est de traquer les malfrats et de les traduire devant la justice, mais la plupart des personnes interpellées à Kankan n’arrivent pas à purger des peines.

“Ce que je demande à la justice, c’est de faire très attention, on ne peut pas prendre les bandits main dans la patte et demain on voit ces personnes circuler en disant qu’il n’y avait pas de preuves contre eux. Ça, je ne vais pas accepter cela. Si quelqu’un est jugé, il purge sa peine, il ne va plus répéter l’acte qu’il a commis. Il y a des gens qui ont été condamnés à Kankan, ils sont là, mais ils n’ont pas purgé leur peine, c’est dommage”, regrette le gouverneur, Colonel Moussa Condé.

Pour sa part, le commandant de la troisième région militaire félicite la population de Kankan qui a aidé à traquer ces bandits. “Les six (6) personnes là ont été arrêtées hier [mercredi 23 novembre 2023] par la patrouille grâce à la bonne collaboration des citoyens, qui veulent que ce pays là avance. C’est cette population qui nous a alertés par rapport aux comportements de ces personnes, leur mouvement dans le quartier. C’est ainsi que les forces de défense et de sécurité sont descendues sur le terrain pour les traquer avec des quantités de drogues, des motos, gris-gris qu’ils utilisent avant de descendre sur le terrain pour opérer et d’autres objets. La moto qui est avec eux a été volée à l’EURO. C’est le lieu de remercier les populations aujourd’hui qui nous ont permis de mettre main sur ces présumés bandits. Ce qui est choquant dans cette affaire, les personnes arrêtées là sont logées par un fils de Kankan, un père de famille, tous dans une chambre rentrée coucher, et pendant leur arrestation. Il a fallu qu’on défonce la porte et à l’intérieur on trouve leur tuteur enrôlé dans la drogue, un vieux de 60 ans”, a déclaré colonel Mamady Condé.

Après leur audition, ces présumés bandits ont été déférés à la maison centrale de Kankan en attendant leur jugement.