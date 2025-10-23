Dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, la Direction de gestion des élections (DGE) convie l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral à une session d’information, d’échanges et de partage.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du calendrier des travaux du Comité technique interparties.

La réunion se tiendra le vendredi 24 octobre 2025, de 9h à 12h, à l’hôtel Riviera Royal de Kaloum.

Y prendront part les partis politiques, les plateformes de la société civile, les organisations professionnelles de la presse, ainsi que les ambassades et partenaires techniques et financiers.

L’objectif est de présenter et de discuter du chronogramme opérationnel de la présidentielle, afin d’assurer une compréhension partagée et une mise en œuvre concertée du processus électoral.