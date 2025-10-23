Un nouveau contingent de 137 ressortissants guinéens en provenance de Tunisie a été accueilli ce jeudi à l’aéroport international de Conakry.

La cérémonie d’accueil s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, qui a salué le courage de ces compatriotes ayant accepté de rentrer volontairement au pays.

Ce rapatriement s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de retour volontaire des migrants guinéens en difficulté dans le Sahel et en Afrique du Nord.

Selon les chiffres officiels communiqués par le ministère, 7375 Guinéens ont déjà regagné la Guinée depuis le début de l’année 2025, avec l’appui des partenaires techniques et humanitaires.

Les autorités guinéennes affirment poursuivre leurs efforts pour protéger et réinsérer les citoyens concernés, tout en sensibilisant la jeunesse sur les risques liés à la migration irrégulière.