Les réquisitions et plaidoiries dans l’affaire de détournement présumé de deniers publics impliquant l’ex-ministre de la Défense nationale sous le régime d’Alpha Condé, Dr Mohamed Diané, ont eu lieu ce mercredi 23 octobre 2024 devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’avocat de l’agent judiciaire de l’État, Me Antoine Pépé Lamah, a plaidé pour la culpabilité de l’ex-ministre, l’accusant d’avoir orchestré plusieurs détournements de fonds publics lorsqu’il était en fonction. Il a notamment cité un marché de 11 milliards de francs guinéens passé en violation des procédures au profit de la société Djoma pour l’achat de 28 pick-ups destinés au Groupement des forces spéciales. Il a également évoqué un écart de 500 milliards de francs guinéens entre le budget alloué au ministère de la Défense et les dépenses réelles, que Dr Diané n’a pas su justifier, invoquant le secret défense. De plus, l’accusé serait propriétaire de 30 domaines, à Conakry et Kankan, dont il n’a pu prouver l’origine légale. Me Lamah a donc demandé la confiscation de l’ensemble des biens de Dr Diané et réclamé 500 milliards de francs guinéens de dommages et intérêts au profit de l’État.

Le substitut du procureur spécial, Malick Marcel Oularé, a requis une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 milliards de francs guinéens, en plus de la confiscation des biens de l’accusé.

À la barre, Dr Mohamed Diané a exprimé son désaccord avec la procédure, affirmant que ses droits n’ont pas été respectés et qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Il a déclaré : « Je continue d’exercer mon droit au silence ».

Le juge Yacouba Conté a renvoyé l’affaire au 18 décembre 2024 pour rendre sa décision. À noter que les réquisitions et plaidoiries se sont déroulées en l’absence des avocats du prévenu, qui avaient été invités à se retirer par Dr Diané lui-même, en protestation contre le refus de sa demande de liberté provisoire.