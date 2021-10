Une délégation du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) s’est rendue à la mosquée Turc de Bambeto, dans la commune de Ratoma, ce samedi 23 octobre 2021 pour non seulement rencontrer les familles des victimes des différentes exactions commises sous le régime d’Alpha Condé.

Mohamed Léon Bangoura s’exprimant au nom du président Colonel Mamadi Doumbouya, a demandé pardon aux familles endeuillées par les différentes manifestations depuis 2010. Tout en rassurant que toute la lumière sera faite sur les crimes commis sous le magistère d’Alpha Condé.

«Le colonel Mamadi Doumbouya vous demande pardon. Il demande pardon à tout le peuple de Guinée. Parce que ce qui s’est passé, ça s’est passé devant tout le monde. Le pardon, la justice et la réconciliation, ce sont les jalons.

Quand vous pardonnez, il y aura la justice, Ceux qui pensent qu’il n’y aura pas de justice, ils se trompent. La justice sera la boussole. Elle sera orientée sur tous ceux qui ont commis des erreurs dans ce pays. Ils seront jugés un à un vous le verrez (…). Il faut aller doucement avec eux, il ne faut pas les brutaliser Ceux qui ont perdu la vie étaient les futurs cadres de ce pays, des futurs présidents de la République, de grands ingénieurs. Mais ils sont tous partis», a-t-il déclaré.

Cependant, l’émissaire du CNRD n’omet pas de mettre en garde les uns et les autres à ne pas succomber à la politique politicienne car pour lui, «le peuple avant la politique. C’est le bas peuple qui a eu des moments difficiles sur l’axe, de Kaloum à Kagbelen, de Kaloum à Coyah, de Yomou à Kankan et N’zérékoré c’est pourquoi le chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya, pense que tout le peuple de Guinée doit s’unir et se battre pour l’unité et la réconciliation nationale.»

Mohamed Léon Bangoura affirme que cette démarche ne s’arrêtera pas uniquement sur l’axe. «Aujourd’hui, nous sommes à Bambeto , Nous n’allons pas nous arrêter ici. Nous irons jusqu’à Djécké, la dernière frontière de la Guinée, s’il le faut pour réconcilier les Guinéens. Donnons-nous la main pour qu’on soit une Guinée unie, forte et prospère».