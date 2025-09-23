Le Forum des Forces sociales de Guinée (FFSG) a exprimé, ce lundi 22 septembre 2025, de vives préoccupations concernant le déroulement du référendum constitutionnel organisé le 21 septembre 2025. Dans un communiqué, cette plateforme de la société civile estime que le processus n’a pas répondu aux standards de transparence et d’équité.

Selon les résultats partiels publiés par la Direction générale des élections (DGE), le camp du « oui » arrive largement en tête dans plusieurs régions du pays. Le FFSG considère cependant que le scrutin s’est tenu dans des conditions jugées insuffisamment inclusives et transparentes.

L’organisation souligne notamment l’absence d’observation indépendante : « Aucune organisation de la société civile ou institution nationale et internationale, y compris l’ONASUR et la CEDEAO/UA, n’a disposé du temps, des moyens financiers, humains et logistiques nécessaires pour déployer des observateurs sur le terrain. »

Le Forum indique avoir reçu des témoignages de citoyens et d’agents électoraux faisant état de difficultés lors du déroulement du vote. Ces éléments, selon le communiqué, remettent en cause la possibilité de certifier les résultats proclamés par la DGE.

Le FFSG pointe également « le manque de communication officielle sur le budget alloué à l’organisation du référendum » ainsi que « la restriction de l’accès à internet », estimant que cela a limité la circulation de l’information en temps réel.

Au regard de ces observations, l’organisation appelle les acteurs nationaux et internationaux attachés aux principes démocratiques « à s’abstenir de toute certification de ce processus ».

Elle salue toutefois « la maturité et la résilience du peuple de Guinée, qui a su faire preuve de non-violence », et exprime l’espoir que « le pays saura dépasser cette étape dans l’unité et la prospérité ».