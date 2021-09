Prés de trois semaines après la prise de pouvoir par l’armée dirigée par le Colonel Mamady Doumbouya, les Guinéens attendent toujours d’être situés par rapport à la mise en place de l’équipe gouvernementale pour assurer la transition.

Les Guinéens doivent encore patienter, remarque-t-on, puisque les séries de concertations lancée par le CNRD peinent à prendre fin.

Qui sont les membres du CNRD ? Les putschistes resteront aux affaires jusqu’à quelle période ? Les nouvelles autorités respecteront elles le délai proposé par la CEDEAO ? Ce sont des questions qui restent sans réponses au niveau de la junte au pouvoir, après la chute d’Alpha Condé.

«En politique, la période de grâce n’est jamais longue, car les impatiences peuvent être légitimes. Frappés par les répressions, les épidémies et la mauvaise gouvernance économique et sociale, les Guinéens sont fatigués et sont dans une profonde précarité. Il ne faut pas l’oublier », a justifié Bah Oury, président de l’UDRG.