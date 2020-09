Invité ce mardi dans l’émission «Couleurs Tropicales» de Rfi, Mouctar Soumah alias Takana Zion est revenu longuement sur sa récente mésaventure en Guinée.

Après son passage dans l’émission les « Grandes Gueules » de la radio Espace, la semaine dernière, celui qui se fait appelé « Mangana » a reçu une plainte des agents de la police judiciaire. Pour dit-il sauver sa peau, l’artiste guinéen a quitté le pays à travers la Sierra-Leone, avant de poser ses valises à Dakar.

« Juste une heure après mon passage dans l’émission les Grandes Gueules où j’ai réitéré mon opposition au projet de 3ème mandat d’Alpha Condé, il y a deux policiers de la Direction de la police judiciaire qui sont venus chez moi, comme quoi, j’avais agressé et volé, ce qui est totalement faux. J’ai demandé celui que j’ai agressé, ils disent non tu n’as qu’à te rendre au bureau. Il faut rappeler que j’ai été arrêté et emprisonné à cause de ma position contre le 3ème mandat. Je me suis fait volé une de mes mèches par les militaires de ce régime là. J’ai compris qu’ils essayaient de me faire tomber dans un filet ».

Poursuivant , le reggae man guinéen accuse le pouvoir en place d’être capable de tout pour obtenir son 3ème mandat : « il ne recule devant rien , il sont prêt à faire du mal à n’importe qui, juste pour le troisième mandat. Moi je ne peux pas supporter le 3ème mandat parce que je suis pour le rassemblement de tous les guinéens , je suis pour l’union de tous les guinéens alors que ce projet de 3ème mandat porte en lui les germes d’une éventuelle guerre civile ou de la division du peuple de Guinée, ce à quoi je m’oppose fermement » confit il.

Pour finir, Takana Zion affirme qu’à l’arrivée d’Alpha Condé tous les guinéens étaient contents,

« il a nourri beaucoup d’espoir chez les guinéens , on s’est dit c’est la première fois on va avoir un président qui va faire deux mandats et organiser des élections, recevoir le prochain président et ensuite aller continuer sa vie . C’était la plus grande chose que le professeur Alpha Condé allait offrir au guinéen c’est à dire l’alternance , mais malheureusement tout ceux contre quoi il s’est battu pendant 40 ans il a mis cela dans l’eau, toute la population est déçu, il travaille avec des gens actuellement qui ne soutiennent pas ce projet il y a juste une minorité qui l’encourage à aller dans ce sens parce qu’ils ont leurs intérêts » conclut il.