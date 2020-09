Ces experts électoraux déployés par la Cedeao en Guinée, pour l’audit du fichier ont présenté leur rapport ce mercredi 23 septembre dans un réceptif hôtelier de la capitale.

Ce rapport indique qu’à l’issue de la révision exceptionnelle de juillet et août 2020, le fichier electoal brut est passé de 5. 323. 679 électeurs à 5. 699. 677 enregistrements. Les experts précisent que cela est fait après la radiation des 24 mille électeurs mineurs et 343 déclarés décédés, de 552 mille électeurs sans pièces justificatives, le retrait des 212 mille doublons et 84 mille pour faute d’identité.

Ce qui fourni un fichier global des électeurs qui s’élève, d’après ce rapport, à 5.410.089 électeurs dont 5.319.000 sur tout le territoire guinéen. A côté de cela, 90 943 électeurs sont retenus pour la diaspora.

« Donc le fichier actuel audité donne un total de 5.410.089, à la suite de la révision exceptionnelle et à la suite de l’audit. Ce nombre total a été classifié par prescription du code électoral. A savoir la carte d’identité, la carte d’étudiant délivrée, la carte consulaire et les attestations consignées. De mars à septembre 2020, suite à la révision sur le territoire, le fichier guinéen a connu un accroissement par rapport à mars 2020 de 86 410 électeurs. La proportion de la population électorale par rapport à la population générale estimée en 2019, par le recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 2014 est de 42% », informe Francis Awagbè Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité.

« Les travaux d’assainissement ont permis de radier du fichier électoral consolidé des mineurs retrouvés pour 0,42%, les doublons pour 3,73%. En outre, il n’existe sur le fichier aucun électeur sans pièce justificative conformément à la loi électorale. En conclusion définitive, le fichier électoral guinéen débarrassé de toutes les anomalies rencontrées au regard du code électoral est de qualité suffisante pour les prochaines élections », a rassuré cet expert.