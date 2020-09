La campagne électorale, en vue du scrutin présidentiel se poursuit à Conakry et à l’intérieur du pays. Une délégation du parti au pouvoir conduite par Mohamed Diané était, ce mardi 22 septembre à Siguiri.

Comme à Kankan, le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession s’est adressé à ses militants par visioconférence depuis le palais Sekhoutouréah.

Alpha Condé qui a été critiqué dans son fief de la Haute-Guinée à cause de ses promesses non-tenues, a profité de cette campagne pour demander pardon à ses militants.

« L’élection du 18 octobre 2020, c’est une guerre pour le parti au pouvoir (RPG). À Kankan, j’ai dis la même chose et à Siguiri je le répète en tout il y a 12 candidats 11 se sont regroupés pour former un bloc contre nous, donc nous éliminer de la course. Si vous votez pour l’un des candidats, ce que vous votez pour Celou Dalein Diallo. Je sais qu’il y a trop de frustrés et si vous êtes fâchés je vous demande pardon. Le RPG vient de très loin, je mets mes deux bras au dos », a déclaré Alpha Condé.

Dans la langue du terroir (Maninka), Alpha Condé rajoute ceci: « Si tu tues ton chien parcequ’il est féroce au retour, tu seras mordu par le chien d’autrui » a-t-il lancé.