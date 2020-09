Des citoyens de la capitale Conakry se sont exprimés suite à l’allègement des mesures sanitaires dans le secteur du transport du tourisme, des sports et de la culture.

Rencontrés ce mercredi 23 septembre ces Citoyens apprécient diversement cette décision du président Alpha Condé.

Si certains se réjouissent de l’allègement de certaines mesures, d’autres par contre restent partagés entre joie et inquiétude.

Moustapha Cissoko

Moi je suis très ravi parce que le transport me coûtait très cher. Tous les jours je payais 25 mille francs pour rejoindre mon lieu de travail. Par fois même je privais ma famille de certains besoins. Par rapport à la réouverture des lieux de loisirs, nous savons tous que ces lieux n’étaient pas fermés.

Amadou Bah

Cette décision d’ouvrir les lieux de loisirs alors que les médecins se plaignent toujours de la maladie en Guinée, je me pose la question. Mais en Guinée à chaque fois que le peuple se lève pour réclamer quelque chose, le président cède. C’est ce que je vois, je prends l’exemple sur la réouverture des mosquées, il a fallu que les imams tapent sur la table pour qu’il cède. Et cette fois-ci les étudiants se sont manifestés il a cédé encore. Je suis surpris je me demande qui prend les décisions en Guinée alors qu’il sait très bien que la maladie est toujours là.

Bangoura Fatoumata

Vraiment je suis très surpris. Parce que la réouverture des lieux de loisirs ne nous arrange pas nous les femmes mariées. Nos maris n’auront plus le temps pour nous à la maison et pour nos enfants. Alors que lorsque ces lieux étaient fermés, on était très d’accords avec nos maris. Vraiment je suis frustrée pour cela.

Bah Abdoulaye

La population souffrait tellement. La réduction du transport est très important. Mais le problème le gouvernement doit prendre toutes ces responsabilités pour prendre soin de sa population. Les étudiants ont raisons de manifester pour demander la diminution du transport. Mais aussi le gouvernement a pris un gros risque parce que si le port du masque et la distanciation sociale ne sont pas respectés, la maladie peut revenir encore.

Ibrahima Diallo