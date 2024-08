Le Président du Conseil National de la Transition (CNT) a convoqué les Honorables Conseillers nationaux à une plénière le samedi 24 août 2024 à l’hémicycle du Palais du Peuple. L’ordre du jour portera sur l’adoption du Document de Programmation Budgétaire Pluriannuelle (DPBP) 2025-2027, un cadre essentiel pour la gestion des finances publiques du pays.

Le Document de Programmation Budgétaire Pluriannuelle (DPBP) 2025-2027 présenté la semaine dernière met en avant plusieurs projections économiques stratégiques pour les trois prochaines années. Les prévisions tablent sur une croissance annuelle moyenne de 10,4 % sur la période 2025-2027, soutenue par le secteur secondaire et les investissements massifs liés au projet Simandou. Cette croissance est estimée à 11,0 % en 2026 et 11,8 % en 2027.

Sur le plan fiscal, les recettes de l’État sont estimées à une moyenne annuelle de 41 779,4 milliards de GNF, avec une pression fiscale passant de 10,6 % en 2025 à 12,1 % en 2027. La mobilisation des recettes repose en grande partie sur les contributions des directions générales des impôts, des douanes et du Trésor, avec des croissances prévues respectivement de 53,8 %, 38,2 % et 8,0 %.

Les dépenses publiques, quant à elles, atteindront une moyenne de 46 046,7 milliards de GNF par an, représentant une augmentation annuelle moyenne de 11,1 % sur la période. Ces dépenses se répartissent en 56 % pour les dépenses courantes et 44 % pour les investissements, avec une attention particulière portée aux infrastructures, au secteur social et à l’administration générale.

Les perspectives macroéconomiques pour la Guinée sont globalement prometteuses, malgré les défis internationaux et les pressions inflationnistes. L’inflation devrait passer de 11,2 % en 2025 à 9,9 % en 2027, tandis que le taux de change du franc guinéen devrait se maintenir à une moyenne de 8 491 GNF pour 1 USD.

L’adoption de cette loi marquera une étape cruciale pour la stabilité économique et financière du pays, tout en renforçant la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques.