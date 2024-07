Le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo, s’est exprimé concernant l’enlèvement de Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et Billo Bah. Ces deux leaders du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) sont portés disparus depuis le 9 juillet 2024. Jusqu’à présent, leurs familles et leurs avocats sont sans nouvelles d’eux. Le FNDC et plusieurs organisations internationales évoquent une disparition forcée orchestrée par les autorités de la transition.

Le gouvernement guinéen s’était abstenu jusque-là de tout commentaire sur ce sujet. Seul le procureur général près la Cour d’appel de Conakry avait déclaré qu’ils ne sont détenus dans aucune prison officielle du pays. Le porte-parole du gouvernement a tenu à livrer sa lecture de cette situation dans une interview accordée à Koumpital tv, en langue poular.

“Les gens doivent se ressaisir. Quand un problème se pose, chacun doit faire preuve de sagesse. Certains ont pris ce problème comme un moyen de propagande pour ternir l’image de la Guinée et de ses autorités [actuelles]. Si ces personnes sont détenues et que certains ont des informations à ce sujet, il est important d’en informer les autorités judiciaires. Elles ont déjà indiqué que toute personne ayant des informations concernant ces deux-là est priée de les en informer pour faciliter les enquêtes. Le procureur général a fait savoir qu’ils ne sont pas détenus par les autorités du pays. Étant donné que le procureur général a fait cette déclaration et invité tout le monde à l’informer de tout renseignement les concernant, je pense que cela serait très important. Rester sur les réseaux sociaux pour dire qu’ils sont détenus par le CNRD, il faut faire attention. Si quelqu’un sait qu’ils sont détenus par le CNRD, qu’il ne reste pas derrière un compte sur l’internet. Il n’a qu’à saisir le procureur général par écrit…”, a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Un témoin a rapporté que ceux qui les ont arrêtés étaient venus dans des pick-ups. À ce sujet, Ousmane Gaoual Diallo a répondu : “Peut-être c’est vrai. Mais il ne faut pas dire que parce que ce sont des pick-ups, c’est le CNRD ou autre. Vous pouvez dire ce que vous avez vu en décrivant le pick-up. Mais rester sur les réseaux sociaux pour dire qu’ils sont détenus par Ousmane Gaoual ou par Mamadi Doumbouya ; qu’ils ont été envoyés à Kassa ; juste pour espérer ternir l’image du pays ou pour susciter un soulèvement, cela n’aide pas ceux qui sont détenus si c’est le cas. Pour ceux qui ont des informations, le procureur général a indiqué qu’il est à l’écoute de toute information pour permettre de les retrouver car ils ne sont pas détenus par le pouvoir. On ne peut pas dire qu’ils ne sont pas détenus quelque part, mais les enquêtes sont en cours.”

Le porte-parole du gouvernement a également évoqué un précédent cas qu’il a assimilé à une manipulation : “Ils étaient trois. Alpha Bayo avait également déclaré être arrêté, mais à ce moment-là, il était à Dakar. C’est deux jours après qu’il est revenu pour dire qu’il est en lieu sûr. Tout ceci pour manipuler les gens en mélangeant la vérité et le mensonge, ce qui rend difficile pour les gens la distinction entre le vrai du faux. Il faut donc faire très attention et prier Dieu pour qu’ils soient sains et saufs partout où ils sont.”